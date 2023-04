Préparation d’attentat dans le Haut-Rhin : un mineur radicalisé mis en examen

Un adolescent de moins de quinze ans a été mis en examen ce jeudi. Il est soupçonné d'avoir voulu préparer un attentat terroriste, sur fond de radicalisation islamiste et d’allégeance à Daesh.

Un mineur âgé de moins de 15 ans a été mis en examen ce jeudi. Il avait été interpellé mardi par les forces de l’ordre, dans la commune de Rosenau (Haut-Rhin). Les agents de la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure) étaient intervenus au terme d’investigations ayant permis de repérer son profil.

L’adolescent était «manifestement acquis aux thèses de Daesh», et était «déterminé à fabriquer des explosifs», a indiqué une source proche du dossier à l’AFP. Une perquisition de la maison familiale du suspect a eu lieu. Les enquêteurs doivent déterminer si un projet d’attentat était établi dans l’esprit du suspect et quelle était l’avancée des préparatifs.

Le garçon interpellé vit dans une famille «sans histoires», a expliqué le maire de la petite commune de Rosenau à l’AFP. Selon lui, la mère est «catholique» et a épousé un homme d’origine kosovare en 2021. Quatre enfants (dont trois mineurs) issus d’une précédente union vivent dans la maison, a-t-il ajouté. Aucun élément à sa connaissance ne laissait supposer les faits qui ont conduit à l’interpellation de l’adolescent.

En septembre 2022, Gérald Darmanin indiquait que 39 attentats liés à l’idéologie islamiste avaient été déjoué en France, depuis 2017. La menace est «persistante et peut frapper à tout moment le territoire national», avait-il mis en garde. Il s’agit en grande partie d’actes venant de l’intérieur du pays, avec une radicalisation qui se fait « de moins en moins dans les lieux de culte et de plus en plus sur internet».