Loiret : un dentiste condamné à quinze ans de réclusion pour viols et agressions sexuelles

Un ancien dentiste du Loiret, à Orléans, a été condamné à quinze ans de réclusion pour trois viols et plus d’une vingtaine d’agressions sexuelles sur des patientes.

Les victimes étaient âgées entre 16 et 24 ans. Le docteur Stéphane Schoener, 62 ans, a été reconnu coupable de plusieurs viols et d’agressions sexuelles. Il a été condamné à quinze ans de prison.

Pendant vingt ans, le dentiste Stéphane Schoener, qui exerçait dans le Loiret, a profité de séances d’acupuncture réalisées dans son cabinet pour commettre des viols et des agressions sexuelles. Ces séances avaient pour objectif de détendre ses patientes, stressées par les soins dentaires.

Certaines de ces agressions ont même été filmées par le praticien, placé en détention provisoire depuis le printemps 2019. Ce dernier a partiellement avoué les faits.

Le cabinet a été saisi

En plus de son travail de dentiste, le docteur Stéphane Schoener serait également chasseur et membre d’une loge maçonnique locale, d’après la description de l’avocat général Maître Luc Belan.

Condamné à quinze ans de prison par la cour d’assises du Loiret pour trois viols, dont un sur une mineure de plus de 15 ans, et une vingtaine d’agressions sexuelles avec des circonstances aggravantes telles que l’abus d’autorité, cet ancien dentiste a aussi reçu l’interdiction définitive d’exercer le métier de chirurgien-dentiste et d’acupuncteur. Son cabinet dentaire a également été saisi.

Néanmoins, l’homme de 62 ans a été acquitté de trois autres agressions sexuelles et de faits de torture et actes de barbarie.