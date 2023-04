Immeuble effondré à Marseille : «Entre 4 et une dizaine de personnes sous les décombres», selon Gérald Darmanin

À la suite de l'effondrement d’un immeuble survenu à Marseille (Bouches-du-Rhône) dans la nuit de samedi à dimanche, Gérald Darmanin s’est rendu sur place. «Entre quatre et une dizaine de personnes», seraient toujours sous les décombres, a annoncé le ministre de l'Intérieur.

Un bilan humain toujours très incertain. «Nous pensons qu'il y a entre quatre et une dizaine de personnes sous les décombres», a déclaré, à la mi-journée de ce dimanche 9 avril, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, quelques heures après l'effondrement d'un immeuble d'habitation à Marseille (Bouches-du-Rhône).

La catastrophe s'est produite vers minuit et demi, dimanche (DR)

Alors qu'un premier bilan provisoire faisait état dans la matinée d'au moins six blessés dans les immeubles voisins, tout porte à croire que le drame, ayant frappé un bâtiment de quatre étages situé rue de Tivoli, dans le centre de Marseille (5e), pourrait donc encore s'alourdir.

La catastrophe s'est produite vers minuit et demi, suscitant aussitôt une vive émotion dans la cité phocéenne. Et pour cause, elle a eu lieu à seulement 900 mètres de la rue d'Aubagne où deux immeubles vétustes s'étaient effondrés en 2018.

Alors que près de 80 personnes ont été évacuées, notamment dans les logements voisins, «les premiers éléments font état d'une explosion suivie de l'effondrement de l'immeuble», a fait savoir le parquet de Marseille dans un communiqué. Une enquête a été ouverte du chef de blessures involontaires et confiée à la police judiciaire de Marseille.