Ille-et-Vilaine : des chiens frappés et tués par des cambrioleurs

Un couple d'Ille-et-Vilaine a eu l’effroyable surprise de découvrir un de ses chiens mort écrasé et un autre gravement blessé, vendredi, dans la maison qu’il occupe. Les animaux auraient été victimes de cambrioleurs.

«Dans la soirée du 21 avril (…) nous avons été victimes d’une tentative de cambriolage sur la commune d’Erbrée (Ille-et-Vilaine, ndlr)». Ainsi commence le témoignage d’une jeune femme ayant eu la douleur, avec son compagnon, de voir l’un de ses chiens se faire tuer et un autre gravement blesser, vraisemblablement par des voleurs.

Selon le message qu’elle a posté sur les réseaux sociaux, les trois chiens du couple étaient dans le garage de la maison dans laquelle ils sont actuellement hébergés. «Les cambrioleurs se sont introduits dans ce garage, nos chiens ont dû aboyer et les cambrioleurs ont tabassé sauvagement un des chiens (hémorragie, multiples contusions et fracture de la hanche) et ils ont tué un des chiens en l'écrasant volontairement sans aucune pitié (selon le rapport du vétérinaire)», est-il écrit.

Le compagnon a confié à France Bleu que l’animal tué était un berger australien croisé et celui gravement blessé un staffie. Ce dernier a dû rester en soins intensifs tout le week-end et être opéré de la hanche et du bassin.

Une plainte a été déposée, en parallèle de l’appel à témoin lancé sur les réseaux sociaux.