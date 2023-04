Paris : volé il y a plus d'un mois en pleine rue, le chien Bayou a finalement été retrouvé

Volé le 21 février dernier dans le quartier de Montmartre, à Paris, le chien Bayou, 6 ans, a été retrouvé ce mercredi 12 avril en gare de Sarcelles (Val-d'Oise) par les policiers de la BAC. L’individu, qui était en possession de l’animal, a été interpellé.

La délivrance. Après plus d’un mois de disparition, le chien Bayou a été restitué sain et sauf, ce mercredi 12 avril, à son propriétaire. L’animal, âgé de 6 ans, malade et sous traitement, a été retrouvé par les policiers de la BAC en gare de Sarcelles (Val-d'Oise). Il avait été volé le 21 février dernier à Montmartre, dans le 18e arrondissement de Paris, lors d’une balade.

#Sauvetage de #bayou



Cet après midi, grâce à la rapidité de réaction et d' intervention des policiers de #Sarcelles, interception d'un individu à la gare de Garges-Sarcelles en possession de Bayou, enlevé le 22/02/23.

#bayou a été restitué à son propriétaire#hérosduquotidien pic.twitter.com/wQn03JGg8h — Police Nationale 95 (@PoliceNat95) April 12, 2023

À son arrivée au commissariat pour récupérer son chien, le propriétaire, Nicolas, était en larmes et submergé par l'émotion. «Après plus de cinquante jours d’angoisse, on a enfin retrouvé Bayou (…) C’est grâce à vous tous et à votre mobilisation qu’on a pu le retrouver. Vous êtes merveilleux. La vie de Nicolas et de Julia et de leur Bayou va pouvoir reprendre», a-t-il écrit sur Instagram.

L’animal devra désormais passer chez le vétérinaire «pour un check up car il a pris un peu de poids», selon son maître.

Depuis la disparition, Nicolas, avait multiplié les actions pour essayer de le localiser et ce à travers des affiches placardées dans les rues de la capitale, des appels sur les réseaux sociaux ou, plus récemment, un passage dans l’émission Touche pas à mon poste sur C8.

«À 6 ans, je ne m’attendais pas à ce que l’on puisse me voler un chien qui n’est pas une race (…) Ce n’était pas un chien catégorisé ou qui valait de l’argent. Je l’ai eu par une association qui les récupère dans les pays où ils sont maltraités», a-t-il dit.

Inquiet pour le sort de Bayou, Nicolas avait, dans un premier temps, déposé plainte. Il avait ensuite récupéré des images de vidéosurveillance sur lesquelles on pouvait voir son chien avec le voleur présumé. Ce dernier, reconnu par un homme ayant alerté les policiers, a été interpellé et placé en garde à vue. Il risque jusqu’à trois ans de prison et 45.000 euros d’amende.