Fusillade de Villerupt : le suspect mis en examen et écroué

Le principal suspect de la fusillade de Villerupt (Meurthe-et-Moselle), commise le 13 mai dernier, a été mis en examen ce mercredi 17 mai et placé en détention provisoire.

Quatre jours après la fusillade de Villerupt, qui avait fait cinq blessés dont trois graves sur fond de trafic de stupéfiants, le principal suspect a été mis en examen dans le cadre de l’information judiciaire ouverte pour «tentatives d’assassinat, recel de vol, destruction par moyen dangereux et menace de mort matérialisée», ce mercredi. Il a été placé en détention provisoire, «conformément aux réquisitions du parquet», a annoncé le procureur de la République de Nancy, François Capin-Dulhoste, dans un communiqué.

Né en 1985, l’individu est bien connu de la justice, qui a apporté des précisions sur les multiples condamnations dont il a déjà fait l’objet. Il a notamment été cité dans 140 affaires, selon les informations de CNEWS, et son casier judiciaire comporte «trente condamnations à des peines d’emprisonnement ferme et quatre condamnations à des peines mixtes (partie d’emprisonnement ferme et partie assortie d’un sursis probatoire), principalement pour des faits de vols et de violences mais aussi pour des délits routiers», a précisé le magistrat.

La fusillade qui s’est produite samedi dernier pourrait avoir eu lieu en représailles à l’humiliation subie par un membre de la fratrie du suspect, filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Les pronostics vitaux des blessés ne sont désormais plus engagés.