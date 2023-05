Fusillade de Villerupt : «C’est un immense gâchis collectif», déplore Gabriel Attal

Invité de la Matinale de CNEWS ce mardi 16 mai, Gabriel Attal, ministre chargé des Comptes publics, a réagi à la fusillade de Villerupt et le profil du suspect, condamné des dizaines de fois.

Alors qu’un homme, condamné des dizaines de fois, a été arrêté ce lundi 15 mai dans le cadre de l’enquête sur la fusillade survenue samedi 13 mai à Villerupt (Meurthe-et-Moselle), le ministre chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, a estimé que la justice doit «avoir une réponse judiciaire qui permet de protéger les Français».

«Je pense aux policiers qui l’ont interpellé probablement à de très nombreuses reprises et puis qui l’ont vu recommencer un certain nombre de délits. Je pense aux Français qui sont concernés et qui ont pu être victimes (…) On doit avoir une réponse judiciaire qui permet de protéger les Français et de répondre à ce sentiment d’impunité», a affirmé Gabriel Attal.

«Quand je vois ce type de trajectoire, je me dis qu’il y a un immense gâchis collectif (…) J’ai vu que, dans le cas de la personne concernée, les premières inscriptions au casier judiciaire dataient de ses 16 ans (…) S’il y avait une réponse extrêmement ferme et rapide, peut-être que cela aurait changé cette trajectoire», a-t-il ajouté.

Gabriel Attal a précisé qu’il était nécessaire de «donner plus de moyens à la justice pour qu’elle puisse agir plus efficacement d’une manière générale» indiquant que le budget dédiée à celle-ci va «continuer à augmenter en recrutant des greffiers et des magistrats pour qu'elle soit plus efficace».

«Il y a une loi, portée par le garde des Sceaux et qui sera discutée dans les prochains mois, dont l’objectif est d’être beaucoup plus efficace et de mettre fin à ce que beaucoup de Français ressentent comme de l’impunité».