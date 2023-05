Gard : un appel à témoins lancé après la disparition d’une quinquagénaire

Une battue est organisée ce mercredi 31 mai à Saint-Laurent-des-Arbres dans le Gard, après qu’une femme de 53 ans a disparu depuis la veille, dans la matinée. Un appel à témoins a été diffusé pour tenter de la retrouver.

Elle était partie dans la matinée, à pied. Jacqueline Aguilar, une femme d'une cinquantaine d'années, est portée disparue depuis ce mardi. Une battue est organisée ce mercredi matin à Saint-Laurent-des-Arbres dans le Gard pour la retrouver. Un appel à témoins a également été diffusé par la gendarmerie.

D’après l’appel à témoins, la quinquagénaire était partie à pied le mardi matin de son domicile avec un sac à dos noir et son téléphone portable, mais n'a plus donner de nouvelle depuis.

Jacqueline Aguilar, 53 ans, mesure 1,60m, a les cheveux longs châtains et blonds et était vêtue d’un jean bleu et d’un gilet noir la dernière fois qu'elle a été aperçu.

La battue a débuté à 8h30, la gendarmerie donnant rendez-vous à la population dans la salle des fêtes. «En cas de découverte, bien vouloir prévenir la gendarmerie de Roquemaure 04 66 82 82 02 ou composer le 17», rappelle l’appel à témoins.