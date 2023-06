Affaire Maddie McCann : «plusieurs objets» qui pourraient être liés à la petite fille retrouvés au Portugal, selon la police

Des objets, pouvant être liés à la petite Maddie McCann, auraient été retrouvés par les enquêteurs, lors de leurs recherches, en Algarve au Portugal.

Les investigations semblent progresser. La police allemande, qui enquête sur la disparition de Maddie McCann, a déclaré qu'un certain «nombre d'objets», pouvant être liés à la petite fille, ont été retrouvés lors de recherches dans un réservoir en Algarve.

Les enquêteurs allemands, en collaboration avec les Portugais et les Britanniques, fouillent le réservoir isolé de Barragem do Arade, en Algarve, depuis la semaine dernière, après avoir retrouvé des photos appartenant au principal suspect Christian Brueckner. Ce réservoir se situe à environ 50 km de la station balnéaire où la petite fille était en vacances avec ses parents en mai 2007, avant sa disparition.

Selon la chaîne de télévision portugaise Sic, le suspect considérait ce réservoir comme un «petit coin de paradis».

Le procureur confirme que des objets ont bien été retrouvés

Ce jeudi, le procureur allemand Hans Christian Wolters, qui dirige cette affaire, confirme bien que des objets ont été retrouvés dans dans les alentours du réservoir en Algarve, mais appelle, toutefois, à la prudence : «Un certain nombre d'objets ont été saisis dans le cadre de l'enquête. Ceux-ci feront l'objet d'une enquête dans les jours et semaines à venir. On ne peut pas encore dire si ces éléments ont réellement un lien avec l'affaire Maddie McCann».

L'enquête devrait se poursuivre afin de déterminer si ces objets appatiennent ou non à la petite Maddie McCann.