Affaire Maddie McCann : qui est Christian Brueckner le principal suspect ?

Les investigations pour tenter de retrouver Madeleine McCann dit «Maddie», disparue au Portugal en 2007, ont repris ce mardi 23 mai, après que de nouveaux éléments ont été découverts chez le principal suspect, Christian Brueckner.

L'enquête se resserre. De nouvelles investigations ont été menées au Portugal ce mardi 23 mai, pour tenter de retrouver Madeleine McCann dit «Maddie», disparue avant ses quatre ans à Praia da Luz (sud-ouest du pays) en 2007 alors qu'elle séjournait avec sa famille. Ces recherches menées conjointement par les polices allemande, portugaise et anglaise interviennent après la découverte de nouveaux éléments chez Christian Brueckner, le principal suspect dans cette affaire, selon une information du Mirror.

Un profil inquiétant

Christian Brueckner, un Allemand de 46 ans, a été suspecté en avril 2022 par les autorités portugaises dans le cadre de la disparition de Maddie. L'homme est actuellement incarcéré à Oldenburg, en Allemagne, pour le viol d'une septuagénaire commis en 2005 au Portugal. Il purge une peine de sept années de réclusion dans cette affaire, et a en parallèle déjà été inculpé pour des faits de viols et agressions sexuelles sur de jeunes victimes selon Bild.

Le quotidien allemand a évoqué un viol commis un an auparavant sur une jeune femme irlandaise âgée de 20 ans à l'époque, et un troisième sur «une fille d'au moins 14 ans», mais ne fait pas mention d'une date précise. À ces trois viols s'ajoutent deux affaires où Christian Brueckner se serait masturbé devant deux fillettes âgées de 10 et 11 ans, en 2007 puis en 2017. Cette fois-ci, la victime avait rapidement rejoint son père, permettant l'arrestation du suspect par la police.

Tous les faits imputés à Christian Brueckner ont semble-t-il été commis sur le sol portugais, puisque l'Allemand a résidé dans l'Algavre, précisémment à Praia da Luz et sa région, là où a disparu Maddie, pendant plusieurs années.

les nouvelles fouilles en lien avec le suspect

Les fouilles actuellement menées au Portugal se concentrent à quelques kilomètres de Praia da Luz, sur les berges du réservoir d'Arade (Barragem do Arade - barrage d'Arade en portugais) sur la commune de Silves.

D'après les informations du Mirror, ce lieu n'a pas été choisi au hasard puisque des photos de cet endroit ont été récemment retrouvées par les enquêteurs allemands dans un «repaire secret» de Christian Brueckner, situé dans le village de Neuwegersleben (au sud de Wolfsbourg). Le tabloïd a également annoncé que des vidéos avaient été découvertes sur les lieux, et récupérées par les policiers germaniques.

The Sun a de son côté évoqué plus de «8.000 images d'abus d'enfants, dont certaines ont été liées au site du barrage d'Arade», détenues sur des clés USB et des disques durs.

Aucun alibi le soir de la disparition

Le soir de la disparition Madeleine McCann, soit le 3 mai 2007, Christian Brueckner aurait résidé dans son camping-car à Silves, avance The Sun, soit à une cinquantaine de kilomètres de Praia da Luz.

En 2022, le principal suspect avait indiqué avoir été en compagnie d'une femme et d'avoir même eu une «relation sexuelle» avec cette dernière, du côté de Faro, soit à une centaine de kilomètres de l'hôtel où résidait Maddie. Pour autant, son téléphone portable aurait bel et bien borné à Praia da Luz quelques heures avant la disparition de la petite britannique. Le suspect a reçu un appel de 19h32 à 20h02 avait avancé à l'époque Sky News. En mai 2022, Hans Christian Wolters, le porte-parole du parquet de Brunswick avait affirmé que Christian Brueckner «n'avait pas d'alibi», et que des investigations se poursuivaient pour savoir qui avait été son interlocuteur.

L'avocat du principal suspect, Me Friedrich Fülscher, a de son côté déploré être tenu à l'écart des investigations liant son client à la disparition de Madeleine McCann, rappelant auprès de Bild par la même occasion qu'il n'était pas inculpé dans ce dossier.