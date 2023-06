Haute-Garonne : un entraîneur amateur mis en examen pour détention d'images pédopornographiques

Un éducateur de 36 ans de l'US Colomiers, un club de football près de Toulouse, a été mis en examen pour détention et enregistrement d'images pédopornographiques, ainsi que pour voyeurisme sur mineurs. À cette heure, 46 victimes ont été recensées.

Un énième cas d'affaire de pédopornographie dans le sport. Ce vendredi 2 juin, le parquet de Toulouse (Haute-Garonne) a mis en examen un entraîneur bénévole de l'US Colomiers, un club de football amateur. L'homme de 36 ans aurait filmé des adolescents nus sous la douche, après les entraînements.

Selon la Dépêche du Midi, il aurait avoué les faits, ayant agi «pour l'adrénaline», mais sans jamais, dit-il, avoir l'intention de diffuser les images.

L'affaire prend un tournant plus dramatique encore lorsqu'on apprend que 46 victimes sont, pour l'heure, connues par les services de justice. Mais d'autres témoignages pourraient affluer contre l'éducateur sportif.

Ce dernier a été placé sous contrôle judiciaire, le juge n'ayant pas suivi les réquisitions du parquet qui demandait son placement en détention provisoire.

Les plaintes accusant l'homme correspondent à des faits commis entre le 29 avril et le 2 mai, toujours selon La Dépêche. L'US Colomiers, dont l'équipe fanion évolue en National 3, avait pris connaissance de l'affaire et avait suspendu l'entraîneur à titre préventif.

Ce n'est pas la première affaire de pédopornographie dans le sport français cette année. Au mois de janvier dernier, Bruno Martini, président de la Ligue nationale de handball, avait été condamné à un an de prison avec sursis pour corruption de mineur de plus de 15 ans, acquisition et détention de l'image d'un mineur à caractère pornographique.