Agression du maire de Toulouse et de 4 élus : «Des membres de l'ultragauche nous ont envoyé des bouteilles et des déchets», accuse Jean-Luc Moudenc

«Ils nous ont envoyé des déchets et des bouteilles», a témoigné ce jeudi sur CNEWS Jean-Luc Moudenc, maire (LR) de Toulouse, agressé mercredi soir par un groupe d'ultra gauche, avec 4 élus. La police a procédé à 6 arrestations.

Vers 20h30, dans le quartier de la Colombette, à Toulouse, Jean-Luc Moudenc, maire Les Républicains de la ville et quatre élus ont été victimes de violences perpétrées par des participants à la manifestation de soutien au mouvement des Soulèvements de la Terre, mercredi soir.

«On a été très vite été entouré et pris à partie de manière violente. Des membres de l'ultragauche ont pris des poubelles et nous ont lancé des projectiles d'ordures ménagères et des bouteilles», a expliqué Jean-Luc Moudenc, interrogé au micro de CNEWS.

Les élus ont rapidement pu être exfiltrés par les forces de l'ordre. Parmi eux, une femme a été blessée et transportée à l'hôpital.

Gérald Darmanin dénonce une «agression inacceptable»

Présentée mercredi en conseil des ministres, la dissolution du mouvement écologiste Les Soulèvements de la Terre avait été prononcée par le gouvernement quelques heures plus tôt. Selon le maire de Toulouse, «Soulèvements de la Terre méritait d'être dissous. Quand on pratique des violences comme ça, on n'a pas sa place dans une démocratie».

Cette violence contre des élus a suscité de nombreuses réactions. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a apporté son soutien au maire de Toulouse dénonçant «une agression inacceptable par des individus de l'ultra gauche».