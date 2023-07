Tarn : 28 cadavres de chiens retrouvés dans des congélateurs chez une femme surnommée «la Brigitte Bardot locale»

De nombreux animaux, dont plus d’une vingtaine de chats et 29 chiens, tous affamés et très maigres, ont été retrouvés dans une maison de Montredon-Labessonnié, dans le Tarn. La propriétaire, surnommée «la Brigitte Bardot locale» avait également stocké 28 cadavres de chiens dans des congélateurs.

Terrible découverte. Une vingtaine de chats, 29 chiens, 5 poules, 4 oiseaux, 6 cochons, 6 chèvres, 18 équidés et une brebis ont été retrouvés dans un état inquiétant dans une maison de Montredon-Labessionnié, commune située dans le Tarn. Tous les animaux secourus ont été découverts «en mauvais état physiologique» ou affamés et squelettiques, a rapporté La Dépêche.

Ce sont deux vétérinaires de Puygouzon, commune voisine, qui ont donné l’alerte le 6 juin dernier. Depuis, les gendarmes du Tarn, les services de protection animale de la DDETSPP, ainsi que les vétérinaires et associations de protection animale ont mené une opération «Arche de Noé». L’opération a été menée sous la direction du parquet de Castres, très attentif aux affaires de maltraitance animale.

La propriétaire surnommée «la Brigitte Bardot locale»

L’opération a «rapidement permis de prendre en charge les animaux qui étaient en souffrance, de manière transitoire puis pérenne» a confié le procureur de Castres, Chérif Chabbi, à la Dépêche.

«Je tiens à remercier l’efficacité de tous les intervenants, la générosité des vétérinaires qui ont permis de mettre à l’abri, dans l’attente d’une solution durable, de nombreux animaux mais également la mobilisation sans faille de toutes les associations qui sont intervenues dans cette affaire» a-t-il continué.

Une fois sur place, les enquêteurs ont pu constater les dégâts : trois congélateurs étaient remplis de 28 cadavres de chiens ainsi que d’un équidé mort récemment. Aucun des animaux n’était déclaré auprès du Service de santé, protection animale et environnement (SPAE).

La propriétaire, surnommée «la Brigitte Bardot locale» et âgée de 73 ans, serait atteinte du syndrôme de Noé, un trouble mental consistant à posséder trop d’animaux de compagnie. Elle sera poursuivie par le tribunal correctionnel de Castres pour abandons d’animaux et risque trois ans de prison et 75.000 euros d’amende. Dans le même temps, tous ses animaux lui ont été retirés.

Avec l’aide de l’association 30 Millions d’Amis, les chiens secourus ont été transférés vers un refuge en Seine-et-Marine.