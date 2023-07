«La robe qui a cassé Internet» : L'homme à l'origine du buzz accusé de tentative de meurtre sur son épouse

Le couple à l'origine du débat planétaire autour de «la robe qui a cassé Internet» refait parler de lui dans une toute autre affaire. Le mari est accusé d’avoir tenté de tuer son épouse.

Qui ne se souvient pas du challenge de la robe bleue et noire ou blanche et dorée ? Cette robe, portée par la mère de la mariée du couple Johnston, avait fait grand bruit sur les réseaux sociaux en 2015. Aujourd'hui, c'est à nouveau le cas mais dans une toute autre affaire : le mari Keir Johnston est accusé de tentative de meurtre sur son épouse, rapporte The Times.

Originaire de l’île de Colonsay, à l’ouest de Glasgow (Écosse), l'homme a comparu devant le tribunal pour des faits datant de mars 2022. Il aurait notamment agressé sa femme à plusieurs reprises avant de se saisir d'un couteau et de tenter de l’étrangler.

Des menaces depuis onze ans

Les premiers éléments lors de la compuration ont permis de réveler de nombreuses menaces et agressions commises par Keir Johnston, 38 ans, sur son épouse et ce, depuis onze ans.

Entre avril 2019 et mars 2022, il est accusé d’avoir bousculé sa femme, de lui avoir crié dessus ou encore d'avoir multiplié les tentatives d'étranglement à son encontre. Le marié nie toutes les accusations. L’affaire a été renvoyée pour une nouvelle audience en vue d’un procès pour 2024.

Kanye West et Taylor Swift avaient participé au débat

Surnommée «la robe qui a cassé Internet», cette robe a été à l'origine d'un débat planétaire au sujet de ses propres couleurs. Bleue et noire ou blanche et dorée ? Des millions d’internautes avaient débattu pour essayer de déceler la vérité.

this changes up the game fr… pic.twitter.com/bqbMqHETG7 — jay ☆ (@MUNCHRIH) February 26, 2023

Sous le hashtag «#TheDress», le couple avait fait exploser les compteurs avec près de 11.000 tweets par minute, rappelle The Times. Des célébrités comme Kim Kardashian, Kanye West, James Franco, Justin Bieber ou encore Taylor Swift avaient joué le jeu en participant au débat.

What color is that dress? I see white & gold. Kanye sees black & blue, who is color blind? — Kim Kardashian (@KimKardashian) February 27, 2015

Grace et Keir Johnston avaient également reçu une invitation à l’émission américaine The Ellen DeGeneres Show. À la clé : 10.000 dollars et un voyage à Grenade en échange d'une révélation sur la véritable couleur de la robe : bleue et noire.