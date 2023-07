Meurthe-et-Moselle : il tue le nouveau compagnon de son ex-femme devant ses enfants

Un homme de 59 ans en état d’ébriété a abattu avec une arme à feu le chien puis le compagnon de son ex-femme sous les yeux de cette dernière, de ses enfants et de ceux du défunt ce dimanche 16 juillet à Badonviller (Meurthe-et-Moselle).

Un acte d’une grande barbarie réalisé sous les yeux de sept témoins réunis en famille. Un quinquagénaire a été abattu de deux coups de feu par l’ex-mari de sa compagne ce dimanche au domicile de cette dernière à Badonviller (Meurthe-et-Moselle).

Le suspect, qui a pris la fuite après les faits, a été interpellé par le GIGN de Dijon à son domicile situé à Senones (Vosges) ce lundi, selon France Bleu Sud Lorraine.

Il a été placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie à Nancy. Le parquet de la ville a annoncé ce mercredi l’ouverture d’une information judiciaire pour assassinat, a-t-on appris de l'AFP.

Le suspect garde le silence

D’après le procureur de la République adjoint de Nancy Stéphane Ravet, l’homme mis en cause s’est rendu armé et en état d’ébriété dans la maison de son ex-femme, située à quelques mètres de sa propre habitation. Il a d’abord abattu le chien de la famille en tirant sur la façade de la bâtisse. Il a ensuite abattu «à bout portant» le quinquagénaire par «au moins deux coups de feu à la poitrine et à l’épaule gauche», selon cette même source.

Sept témoins ont assisté à cette scène d’horreur : l’ex-femme du suspect, ses deux enfants, les deux enfants de la victime et deux autres jeunes personnes présentes au moment du drame. Le tireur, un ancien militaire selon le maire de la commune interrogé par l’antenne locale de la radio, a ensuite pris la fuite après son intrusion mortifère. D’après le procureur, le suspect a gardé le silence «durant toute la garde à vue».