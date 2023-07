Toulouse : six personnes coincées à 35 mètres du sol sur un manège à sensations d’une fête foraine

À La Magdeleine-sur-Tarn, en Haute-Garonne, des personnes sont restées coincées à 35 mètres du sol sur un manège à sensations d’une fête foraine près de Toulouse, dans la nuit de samedi 22 à dimanche 23 juillet. Les secours sont intervenus et les usagers ont pu regagner la terre ferme.

Dans la nuit de samedi 22 à dimanche 23 juillet, les pompiers de la Haute-Garonne et des spécialistes du Groupe d’intervention en milieu périlleux (GRIMP) ont dû intervenir sur un manège à sensations à La Magdeleine-sur-Tarn, près de Toulouse. Pour cause, six personnes étaient restées bloquées dans une attraction foraine.

À l’arrivée des secours, quatre personnes se trouvaient en partie basse de l’attraction, à environ cinq mètres du sol tandis que deux autres étaient coincées en partie haute, à environ 35 mètres du sol, d’après les informations de France 3 Occitanie.

Si l’on ignore combien de temps les usagers du manège sont restés dans cette fâcheuse posture, les secours ont dû employer la grande échelle afin de les libérer. Au total, 25 sapeurs-pompiers de différents centres ont participé à cette intervention.

Finalement, toutes les personnes coincées dans cette attraction ont pu retrouver la terre ferme indemnes.