Zhanna D’Art «morte de faim» : ce que l'on sait du décès de la célèbre influenceuse végan

L’influenceuse russe Zhanna D’Art, connue pour sa promotion d’un régime alimentaire strict à base de veganisme et de crudivorisme, est décédée le 21 juillet dernier. Ses proches ont déclaré qu’elle serait morte «de faim».

Une mort pas si inattendue ? Zhanna Samsonova, plus connue sous le pseudonyme Zhanna D’Art, était une influenceuse russe, populaire sur les réseaux sociaux. Elle avait bâti sa communauté de plus de 25.000 abonnés sur Instagram, autour d’un mode de vie qu’elle disait sain, à base de régime végan et crudivoriste.

Son décès le 21 juillet dernier à seulement 39 ans a beaucoup choqué. Cela faisait quatre ans qu’elle ne se nourrissait que de fruits et d'aliments crus. Sa famille et ses amis, qui ont partagé l’annonce de sa disparition, ont révélé que l’influenceuse suivait «exclusivement un régime de fruits exotiques en Malaise», a rapporté le Parisien.

Zhanna D’Art était persuadée qu’elle avait une hygiène de vie irréprochable, en témoignent les nombreuses recettes qu’elle partageait sur son compte et qu’elle disait saines. Elle se décrivait elle même comme une «cheffe de cuisine».

«Quand je l'ai vue, j'ai été horrifié»

L’un de ses proches qui l’avait accompagnée lors d’un voyage au Sri Lanka, a confié à un média russe qu’il s’inquiétait pour elle, bien avant son décès. «Elle avait déjà l’air hagard, les jambes enflées, d’où coulait de la lymphe» a-t-il confié. «Quand je l’ai vue à Phuket, j’ai été horrifié. J’habitais à l’étage au-dessus et chaque jour j’avais peur de retrouver un cadavre le matin» a ajouté ce proche.

D’autres membres de l'entourage de l'influenceuse ont également évoqué leur inquiétude, affirmant que la jeune femme «fondait» sous leurs yeux, «alors qu’elle pensait que tout allait bien». Elle aurait longtemps refusé des soins médicaux, avant de finalement s’y résoudre.

De son côté, la mère de Zhanna D’Art a affirmé que sa fille souffrait d’une «infection de type choléra». Cependant, le rapport médical devrait permettre d’établir les véritables causes de sa mort.