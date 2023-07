«La vie est courte et imprévisible» : l'influenceuse Caroline Receveur révèle être atteinte d'un cancer du sein

La sentence est tombée. Alors qu’elle se faisait plus discrète sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines, l’influenceuse Caroline Receveur a annoncé ce mardi être atteinte d’un cancer du sein.

«Aujourd’hui, mardi 25 juillet 2023 je suis à l’hôpital. Une semaine après avoir reçu son 2e cycle de chimiothérapie, mon corps (et mon esprit) se déshydrate. Je me sens vide, j’ai perdu le goût des aliments et un peu de la vie aussi. Je suis dans la salle d’attente, je craque… Moi qui pensais pouvoir garder 'ce secret', je n’y arrive plus». C’est par ce triste message posté sur ses réseaux sociaux que l’influenceuse Caroline Receveur a révélé à ses fans qu’elle luttait contre un cancer du sein «agressif, mais détecté à un stade précoce».

L’ancienne candidate de téléréalité de 35 ans, dont le «quotidien (est) ponctué par les allers-retours à l'hôpital depuis l'annonce il y a deux mois», a préféré rendre cette maladie publique, expliquant que «la solitude souhaitée pour affronter seule cette épreuve (la) coupe finalement du reste du monde». Elle n’a donc pas hésité ce mardi 25 juillet à publier des vidéos sur son compte Instagram, sur lesquelles on voit son conjoint, l’influenceur et mannequin Hugo Philip, lui raser la tête. Une épreuve pour ces amoureux qui sont les heureux parents d’un petit Marlon, né en 2018.

Un soutien sans faille de ses proches

Outre «la force, l’amour et l’optimisme à toute épreuve» de son mari, Caroline Receveur peut compter sur le soutien de ses amis et de nombreuses personnalités. «Je pense à vous Caroline… vous allez gagner cette bataille», a commenté l’animatrice Faustine Bollaert. «Tu sauras te battre face à cette merde de cancer. C’est une période forcément difficile mais qui ne restera qu’un mauvais souvenir dans quelques temps…», a, de son côté, écrit le danseur Maxime Dereymez.

«Ce qui est sûr c’est que j’aurai des choses à vous partager sur cette expérience quand j’aurai le recul nécessaire pour en faire une force. Profitez ! La vie est courte et imprévisible», a lancé Caroline Receveur en guise de conclusion de ce message plein d'émotion.