Ce régime spécifique permettrait d’améliorer la santé cardiaque en 8 semaines, selon une étude

D'après une étude récente, adopter un régime végétalien (ou vegan) permettrait de diminuer le risque de soucis cardiaques, mais pas seulement. Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs à l'origine de l'expérimentation ont divisé 22 paires de jumeaux en deux groupes, et leur ont fait suivre un régime différent pendant huit semaines.

Mieux manger pour réduire le risque de problèmes cardiaques. C’est ce que préconise une étude publiée récemment dans la revue JAMA Network. Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs à l’origine de ce texte ont étudié 22 paires de jumeaux en bonne santé qu’ils ont divisé en deux groupes. Le premier groupe a bénéficié d’un régime végétalien (ou vegan), pendant que le second a consommé des quantités raisonnables de viande, au regard des préconisations sanitaires.

Les régimes adoptés par les deux groupes avaient néanmoins des caractéristiques communes : chacun des échantillons test intégrait ainsi une part importante de céréales complètes, de fruits, de graines, de légumineuses, de légumes et de noix dans son régime. De plus, aucune des paires n’a été soumise aux aliments transformés.

DIMINUTION du cholestérol et des risques de diabète

Dans un premier temps, les quatre premières semaines, des repas préparés ont été distribués aux deux groupes. Les quatre semaines suivantes, ce sont les personnes participant à l’étude qui ont cuisiné eux-mêmes leurs aliments à l’aide des consignes laissées par les chercheurs.

Dès lors que les deux phases de l’étude ont été achevées, les scientifiques ont pu comparer les résultats obtenus avec des sujets possédant des caractéristiques génétiques similaires. Conclusion : le régime 100% végétalien garantirait une meilleure santé. Plus précisément, les personnes l’ayant expérimenté ont vu leur taux d’insuline à jeun diminuer de 20%, de même que leur taux de mauvais cholestérol, qui était passé de 110,7 mg/dL à 95,5mg/L.

Chez les personnes ayant adopté un régime omivore, les résultats ne dépeignent pas non plus une santé catastrophique, bien au contraire. En effet, le taux de mauvais cholestérol a également diminué chez ce groupe de patients. Cela s’explique par la présence importante de végétaux dans leur alimentation.

Mais le groupe végétalien est celui qui a tiré le plus de bénéfices de cette expérimentation. Selon les conclusions des chercheurs, ces patients ont vu leur tension artérielle réduite de façon plus importante. Même chose en ce qui concerne les problématiques cardiaques et les risques de diabète.