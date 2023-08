Femme séquestrée et torturée depuis 2011 en Moselle : ce que l'on sait

Un homme de 55 ans a été arrêté ce lundi 7 août, soupçonné d'avoir séquestré sa femme à leur domicile à Forbach (Moselle) depuis 2011, a appris CNEWS de source policière. Voici ce que l’on sait.

Le couple vient d’Allemagne

L’homme et sa femme sont tous les deux Allemands et ne parlent pas français. Le suspect est âgé de 55 ans et la victime de 53 ans.

Selon la même source policière, la victime affirme être séquestrée et torturée depuis 2011. Néanmoins, on ne sait pas encore depuis combien de temps le couple habitait en France.

L’homme, interpellé et placé en garde à vue ce lundi, n’était pas connu des services de police. Une voisine avait cependant appelé la police en 2019 en entendant une dispute du couple, mais l'équipage sur place n'avait rien relevé de suspect.

Le procureur de Sarreguemines tiendra une conférence de presse à 17h30. Une enquête a été ouverte pour séquestration, viol aggravé, et acte de torture et de barbarie.

Une alerte de la police allemande

Les policiers sont parvenus à venir en aide à la victime après une alerte donnée par la police de Wiesbaden, une ville allemande.

C’est la victime elle-même qui aurait réussi à subtiliser un téléphone afin de prévenir les secours allemands.

La victime retrouvée en état de dénutrition

Lorsque les policiers ont retrouvé la victime, cette dernière était nue et le crâne rasé.

Elle est également en état de dénutrition et semble présenter des signes de fractures plus anciennes. Les pièces du logement étaient grillagées, mais le système était peut-être destiné aux huit chats que possède le couple.

Elle a été conduite à l’hôpital.