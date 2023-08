Etats-Unis : elle tue son amie après une dispute sur leurs sauces McDonald’s

Une adolescente de 16 ans est morte poignardée par son amie, dimanche 27 août, à Washington D.C. (Etats-Unis). Le drame s'explique par un motif futile : une dispute au sujet de sauces McDonald’s.

Une famille en deuil. Une adolescente de 16 ans s’est fait poignarder à mort par une autre jeune fille dimanche dernier à Washington D.C. aux Etats-Unis. Les deux protagonistes se seraient disputées à cause de sauces McDonald’s, d’après la chaîne de télévision CBS.

Selon la police, les adolescentes – originaires de Waldorf dans le Maryland – auraient ainsi commandé des burgers chez McDonald’s à Washington D.C.

Une fois remontées dans leur voiture, les deux amies se seraient disputées au sujet des sauces qu’on leur avait données. C’est alors que l’amie de la victime, Naima Liggon, aurait agressé cette dernière au couteau.

LA suspecte interpellée

Malgré l’intervention des secours, Naima Liggon a succombé à ses blessures. Quant à l’agresseuse présumée, les agents de police l’ont placée en garde à vue pour meurtre au second degré avec arme, ont indiqué les autorités.

Elle avait un couteau lorsqu'elle a été arrêtée, a ajouté la police. Naima Liggon devait faire sa rentrée lundi au lycée Thomas Stone à Waldorf.

«C'est un moment déchirant et tragique pour notre communauté scolaire. Ce n'est pas une nouvelle qu'un directeur souhaite partager, et encore moins la veille du début d'une nouvelle année scolaire», a déclaré le directeur Shanif Pearl dans un message adressé aux parents, au personnel et aux élèves dimanche, selon CBS.

«L'impact de cette perte insensée a affecté notre famille, nos amis et notre communauté», a déclaré la famille de Naima Liggon dans le communiqué fourni à CBS. «Naima ne verra jamais son bal de fin d'année ni sa remise de diplôme. Nous ne pourrons pas la voir obtenir son diplôme universitaire, se marier ou avoir des enfants».