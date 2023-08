États-Unis : une femme enlevée par un faux chauffeur Uber, sauvée par un post-it laissé dans une station-service

Une femme a été kidnappée par un faux chauffeur Uber en Arizona aux Etats-Unis le 21 août dernier. Le suspect a pu être arrêté grâce à la présence d’esprit de la victime, sauvée par... un post-it.

C'est un objet anondin qui pourrait lui avoir sauvé la vie. Censé ramener une femme chez elle, un homme s’est fait passer pour un chauffeur Uber le 21 août dernier dans l’Arizona aux Etats-Unis. En réalité, la victime a été kidnappée et a pu échapper au pire grâce à un post-it.

En effet, d’après CBS, les policiers du comté de Yavapai ont révélé ce lundi, qu’une femme – qui a souhaité garder l’anonymat – a été enlevée devant un concessionnaire automobile à Phoenix, en Arizona vers 7h du matin.

Le suspect en question, Jacob Wilhoit, 41 ans, se serait ainsi fait passer pour un chauffeur Uber, prétextant ramener la victime chez elle. Mais une fois la femme montée dans la voiture, il l’aurait maîtrisée, puis aurait conduit en direction de Las Vegas.

La police a également indiqué, sans donner plus de détails, que les deux personnes avaient passé la nuit du lundi au mardi dans un parc du lac Mead. A noter que le kidnappeur portait une perruque pour couvrir son identité. C’est alors que vers 17h, la voiture se serait arrêtée dans une station-service Chevron à Seligman, en Arizona.

Un kidnappeur bien connu de la police

Profitant d’un moment d’inattention de son agresseur, la femme a ainsi pu signaler sa présence à un client venu faire son essence, lui réclamant de quoi écrire. Lui tendant un post-it, elle a pu y inscrire son nom, un numéro de téléphone, une description de la camionnette et des informations sur l’endroit où ils se rendaient.

Comprenant la situation, le client a alors immédiatement contacté le 911, le numéro d’urgence aux États-Unis et des adjoints du bureau du shérif du comté de Yavapai ont répondu à l’appel. Néanmoins, une fois sur place, les autorités ont constaté que le véhicule n’était plus là. Mais grâce aux descriptions du client, le suspect a pu être rattrapé plusieurs heures plus tard, puis interpellé. Des armes ont notamment été retrouvées dans son véhicule.

En étudiant de plus près le profil du kidnappeur, l’enquête a révélé que le quadragénaire avait déjà été inculpé de harcèlement, de menace et d’intimidation, d’agression aggravée, d’enlèvement et de «plusieurs autres accusations d’agression», a déclaré le bureau du shérif, sans préciser s’il s’agissait d’agressions sexuelles. De plus, la femme avait été déclarée portée disparue par sa mère plus tôt dans la journée du mardi, apeurée de ne plus avoir de ses nouvelles.

«Nous sommes convaincus qu’elle s’en sortira. Il est évident qu’elle veut que cet homme soit mis hors d’état de nuire. Elle est encore sous le choc de tout cela», a déclaré Kristin Green, la porte-parole de la police, ajoutant que la femme est toujours traumatisée par ce qui s’est passé.