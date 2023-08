Mantes-la-jolie : le marié tire des mortiers d'artifice, la cérémonie est annulée

Alors que devait se tenir ce week-end un mariage à Mantes-la-Jolie (Yvelines), douze personnes ont été interpellées, dont le futur marié, pour avoir tiré des mortiers d'artifice sur le commissariat de la ville.

L'union va devoir attendre. Un futur marié et onze de ses invités ont été placés en garde à vue ce samedi 26 août pour avoir pris pour cible aux mortiers d'artifice le poste de police de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines.

Les faits se sont produits aux alentours de 13h30, lorsque le cortège s'est arrêté devant le commissariat de la rue Pierre-Sémard, avant de le viser. Pas moins de 28 mortiers ont été retrouvés dans le coffre des véhicules.

Côté forces de l'ordre, plusieurs grenades lacrymogènes ont dû être utilisées pour disperser la foule et rétablir le calme.

Les motivations des auteurs des faits restent pour l'heure inconnues. Le mariage a quant à lui été annulé.

Face à la multiplication des incidents lors des mariages ces dernières années, de plus en plus de communes décident d'instaurer une panoplie d'outils, telle que la caution ou encore une charte de bonne conduite, afin de garantir sécurité et respect lors des cérémonies.