Policière battue à mort en Savoie : ce que l'on sait de son ex-conjoint, le principal suspect

Ce jeudi 31 août, une policière hors service a été battue à mort à La Croix-de-la-Rochette, près de Chambéry (Savoie). Le principal suspect, son ex-conjoint, est activement recherché par la gendarmerie. Voici ce que l'on sait de lui.

Un profil qui commence à se dessiner. Dans la matinée de ce jeudi, une fonctionnaire de police d'une quarantaine d'années est morte sous les coups d'un objet contondant, vraisemblablement une batte de baseball. Les faits se sont déroulés à La Croix-de-la-Rochette, près de Chambéry (Savoie), aux alentours de 9h30.

Père des deux premiers enfants de la victime

Le principal suspect est l'ancien compagnon de la victime et le père des deux premiers enfants de cette dernière, âgés de 14 et 16 ans. Selon France Bleu Savoie, la relation entre la policière et cet aide-soignant était tumultueuse lorsqu'ils vivaient à Nice et des «procédures» avaient même été engagées contre l'homme, bien que l'on ne sache pas précisément lesquelles.

Agé de 60 ans, le suspect, qui serait, toujours selon France Bleu, connu de la justice, a pris la fuite et était toujours activement recherché en fin de matinée ce jeudi. Plusieurs dizaines de militaires ont été mobilisés pour tenter de le retrouver. De leur côté, des techniciens en identification criminelle de la gendarmerie étaient encore sur les lieux du crime à la mi-journée.