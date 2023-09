Tristan, 30 ans, tué par un chauffard : le suspect finalement interné en psychiatrie

L'automobiliste, arrêté après avoir fauché mortellement Tristan, 30 ans, à Paris, dans la nuit de samedi à dimanche, a été admis en psychiatrie. Sa garde à vue a été levée.

L'automobiliste qui a fauché mortellement un piéton à Paris, le week-end dernier, en fuyant la police après avoir refusé de se soumettre à un contrôle à Pantin (Seine-Saint-Denis), a été conduit à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP) a appris CNEWS. Sa garde à vue a également été levée.

Le suspect âgé de 29 ans, Daniel S., a été interpellé chez lui à Pantin et placé en garde à vue dimanche, mais la mesure a finalement été levée pour des raisons médicales.

Des «idées noires» et des «pensées suicidaires»

L'homme, d'origine italienne, était déjà connu des forces de police et de la justice. La BMW qu'il conduisait lors du drame appartenait à une jeune femme qui lui prêtait régulièrement sa voiture. C'est ainsi que les policiers ont retrouvé sa trace.

Placé initialement en garde à vue pour «homicide involontaire aggravé» dans les locaux du service du traitement judiciaire des accidents (STJA), Daniel S. a fait part aux enquêteurs de ses «pensées suicidaires» et «d'idées noires». Son transfert a donc été décidé pour un examen médical, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (XIIIe).

Une expertise est attendue pour déterminer si l'homme peut être tenu responsable de ses actes devant la justice. Daniel S. est actuellement sous contrôle judiciaire avec une interdiction de conduire.

Tristan, une personne sans histoire

Tristan, fauché à 03h40, était un informaticien de 30 ans domicilié à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Décrit comme une personne sans histoire, il revenait vraisemblablement du Kilomètre25, un club en plein air situé sous le périphérique parisien, au niveau du boulevard Macdonald.

Après avoir refusé d'obtempérer devant une patrouille, le chauffard a accéléré et s'est dirigé vers la capitale. Une course-poursuite a été lancée et les policiers ont été distancés par le fuyard. Quelques minutes plus tard, Tristan était percuté et décédait sur place, malgré l'intervention rapide des secours.