«Il ne ressent rien et n’a aucune empathie» : le bouleversant témoignage des parents d’Emma, tuée à 14 ans par son petit ami

Le procès de l’adolescent de 14 ans, qui a poignardé à mort sa petite amie, Emma, en juin 2022, s’est ouvert lundi à Mâcon (Saône-et-Loire). Pour les parents de la victime, l’accusé «ne ressent rien et n’a aucune empathie».

Un sentiment d’incompréhension. Au lendemain de l’ouverture du procès de l’adolescent de 14 ans accusé d’avoir poignardé à mort sa petite amie en juin 2022 à Mâcon, les parents de la victime, Emma, également âgée de 14 ans au moment des faits, ont témoigné au micro de CNEWS.

«Il est d’une froideur déconcertante, il ne regarde personne, il répond à peine aux questions, c’est désolant», a raconté le père d’Emma. «Je ne comprends pas ce qu’il a fait, je ne comprends pas qu’on puisse arriver à faire ça, à ôter la vie de quelqu’un avec autant de violence. Ce garçon aurait besoin d’être aidé (…) J’aurais souhaité qu’il soit rongé par les remords, mais je pense que ce n’est pas possible. Il n’a aucune empathie et ne ressent rien», a ajouté avec émotion la mère de l’adolescente tuée.

Les parents ont affirmé que leur fille n’était pas «une enfant à problème», qu’elle était une élève exemplaire, appréciée de ses professeurs.

Selon l’avocat de la famille, Me Patrick Uzan, le mis en cause avait été victime en janvier 2022 d’un «événement familial extrêmement grave», qui avait nécessité l’intervention des services sociaux. Le collège était également informé des problèmes du mis en cause et de la relation tumultueuse entre les deux adolescents. «Aucune information n’a été donnée à ses parents, qui ont toujours été bienveillants à l’égard de leur enfant. S’ils l’avaient su, peut-être que le drame aurait été évité» a-t-il déclaré.

La jeune fille avait été retrouvée derrière l'école de Clessé, avec un couteau planté dans le cou. Elle a été poignardée à une dizaine de reprises. Jugé par le tribunal pour enfants de Mâcon (Saône-et-Loire), le mis en cause risque jusqu’à 20 ans de prison pour assassinat.