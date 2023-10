Nord : un migrant retrouvé mort dans un canal, une enquête a été ouverte

Le corps sans vie d’un migrant a été retrouvé ce samedi dans le canal de Bourbourg à Loon-Plage (Nord), près d’un camp de réfugiés. Une enquête a été ouverte.

Macabre découverte dans le canal de Bourbourg à Loon-Plage, dans le Nord. Un migrant a été retrouvé sans vie ce samedi, ramené «sur la berge par des migrants qui ont prévenu les secours», a indiqué une source du parquet de Dunkerque.

Si la nationalité et l’âge de la victime sont pour l'instant inconnus, une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Dunkerque afin de déterminer les causes de la mort. Par ailleurs, une autopsie devrait avoir lieu dans les prochains jours.

Une jeune femme avait également été retrouvée morte sur une plage près de Calais, la semaine dernière. Elle aurait perdu la vie en tentant de traverser la Manche afin de rejoindre le Royaume-Uni.

Un homme avait été interpellé en Angleterre dans le cadre de cette enquête.