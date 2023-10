Vosges : un octogénaire porté disparu depuis plus d’une semaine, la piste de «l’enlèvement» privilégiée

Lundi 25 septembre dernier, la gendarmerie des Vosges a publié un appel à témoins pour retrouver Bruno Poirson, 85 ans, porté disparu depuis la veille. Environ dix jours après, l’octogénaire n’a toujours pas donné le moindre signe de vie. La thèse de l’enlèvement reste privilégiée.

Une deuxième disparition le même jour que Lina. La gendarmerie des Vosges a lancé un appel à témoins sur son compte Facebook concernant la disparition de Bruno Poirson à Neufchâteau (Vosges). Ce dernier, âgé de 85 ans, est porté disparu depuis samedi 23 septembre au soir. Les gendarmes ont jugé sa disparition «inquiétante» le dimanche 24 septembre en fin de journée après avoir mené des recherches.

D’après Le Figaro, l’homme aurait été victime d’un accident de la route, samedi. Après avoir été transporté à l’hôpital, il aurait quitté le centre hospitalier aux alentours de 20h, puis aurait été raccompagné à son domicile par le maire de la commune.

Absente du domicile, la femme de Bruno Poirson aurait tenté de le joindre par téléphone. Mais l’octogénaire n’aurait pas décroché. C’est un voisin qui aurait constaté que la porte du garage était grande ouverte, les clés sur la serrure mais Bruno Poirson n’était pas là. L’homme serait parti sans papiers d’identité et sans carte bancaire.

Dimanche, un dispositif de recherche a été mis en place par la gendarmerie. Au total, une équipe cynophile, un hélicoptère, des drones et des chiens Saint-Hubert ont été mobilisés afin de retrouver la trace de Bruno Poirson.

Les opérations de recherche et les battues n’ayant pas été concluantes, le parquet d’Épinal et la Gendarmerie des Vosges ont alors procédé au lancement de l’appel à témoins le 25 septembre et une enquête pour «disparition inquiétante» a également été ouverte.

«Il n’a pas pu partir tout seul»

Interrogé par France 3, le fils de Bruno Poirson a expliqué que son père «n'a pas pu partir de son propre chef puisqu'il aurait pris ses papiers ou de l'argent. Il aurait forcément fermé chez lui, il aurait pris son chien. Il n’a pas pu partir tout seul». «Aujourd'hui, on privilégie la thèse de l'enlèvement. Et je m'inquiète, car Il n'a pas ses médicaments pour le cœur».

Au vu de ces éléments, une information judiciaire pour «enlèvement et séquestration» contre X devrait être déposée par l'avocat de la famille

Selon l’appel à témoins, Bruno Poirson mesure 1m75. Il a des cheveux blancs et des yeux gris-vert. Au moment de sa disparition, il serait vêtu d’un jean bleu, de chaussures de ville ou de sabots de jardin, et d’une veste beige clair.

Toute personne l’ayant aperçu ou pouvant apporter des éléments utiles à l’enquête en cours est priée de prendre contact avec la gendarmerie de Neufchâteau au 03 29 94 00 17 ou en composant le 17.