Disparition d’Emile : une perquisition menée dans une maison du Haut-Vernet

À l’heure où la disparition d’Emile, 2 ans et demi, dans le village du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence) demeure énigmatique, les investigations, elles, se poursuivent pour retrouver la trace de l'enfant, disparu le 8 juillet dernier. Ce mardi 17 octobre, une perquisition a été menée par les gendarmes au domicile d’un habitant du Vernet, a appris CNEWS auprès de la gendarmerie nationale, confirmant une information du Parisien.

Dans le même temps, des recherches ont été effectuées à l’aide d’une équipe cynophile et des drones.

A noter que la perquisition était déjà prévue dans le cadre de l’enquête ouverte et vise à effectuer des vérifications complémentaires. D’après nos confrères, l’occupant des lieux présenterait un profil «intéressant» et plusieurs témoignages l’auraient désigné comme suspect potentiel.

Connu de la justice pour des délits mineurs, cet homme ferait «parler de lui car il ne correspond pas aux codes locaux», a indiqué une source proche de l’enquête à nos confrères. Pour l’heure, aucune garde à vue n’a été lancée.