Bangladesh : 15 morts et une centaine de blessés dans une collision ferroviaire

Selon un premier bilan provisoire, 15 personnes sont mortes et 100 autres ont été blessées ce lundi 23 octobre au Bangladesh, dans la collision de deux trains.

Un bilan qui risque de s’alourdir. Au moins 15 personnes ont été tuées et 100 autres blessées au Bangladesh dans la collision ce lundi de deux trains, ont annoncé les autorités locales.

Dans la ville orientale de Bhairab, un train de marchandises a percuté un train de voyageurs circulant dans la direction opposée, faisant dérailler deux wagons de passagers, ont indiqué des responsables.

The container train's "disregard of signal" is the reason behind the collision, as per the preliminary findings. #Bangladesh #Accident #NewsUpdates #trainaccident https://t.co/YFtF9Zi2DG

— The Daily Star (@dailystarnews) October 23, 2023