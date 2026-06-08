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Un accident entre une monoplace de Formule 2 et un piéton évité de justesse lors du Grand Prix de Monaco (vidéo)

La scène s'est produite dans les derniers instants de la course. [XPB / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dimanche, lors de la course de Formule 2 à Monaco, l’Américain Colton Herta était proche de percuter un piéton devant l’entrée des stands.

Un drame évité de justesse. Lors de la course de Formule 2 au Grand Prix de Monaco, en marge de la Formule 1, dimanche 7 juin, un membre de l’organisation est passé tout proche d’être percuté par Colton Herta alors que ce dernier allait faire son entrée dans la voie des stands.

Alors que les pilotes ont été contraints de s’arrêter tardivement au stand lors de l’avant-dernier tour, l’Américain de l’écurie Hitech a vu traverser sur la piste un homme en courant vers l’entrée des stands, quelques mètres devant les monoplaces.

Heureusement, la vitesse à l’entrée des stands était de à 60km/h à Monaco. A une vitesse plus élevée, pas certain que le pilote aurait pu freiner.

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La course a été remportée par le Bulgare Nikola Tsolov, soutenu par Red Bull. Colton Herta a terminé à la 19e place.

AccidentFormule 2Vidéo

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