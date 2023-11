Suicide de Lucas : la Cour d'appel relaxe les quatre mineurs poursuivis pour harcèlement

Ce lundi 6 novembre, la Cour d'appel de Nancy a relaxé les quatre mineurs poursuivis pour le harcèlement de Lucas. L'adolescent, qui s'est suicidé, a été retrouvé mort en janvier dans les Vosges.

Le dossier, douloureux, est désormais clos aux yeux de la Cour d'appel de Nancy. Ce lundi 6 novembre, les avocats des quatre mineurs poursuivis pour des faits de «harcèlement ayant entraîné le suicide» du jeune Lucas, 13 ans, ont annoncé la relaxe de leurs clients.

En première instance, au mois de juin, le Tribunal pour enfant d'Epinal (Vosges) avait reconnu ces adolescents coupables de harcèlement, sans toutefois retenir le lien de causalité entre ces faits et le suicide de Lucas. Emmanuelle Larrière, Sébastien Bonnet et deux autres avocats de la défense avaient décidé de faire appel.

Si elle relève, dans sa décision, le caractère «odieux» des propos tenus par les prévenus à l'égard de Lucas «entre le 1er septembre 2022 et début octobre 2022», la cour d'appel de Nancy n'a là encore pas retenu de «lien de causalité» avec le suicide du collégien, survenu le 7 janvier 2023. Elle souligne notamment «l'absence d'effet démontré» des brimades «sur la santé mentale de Lucas».

«Un débat purement juridique»

Depuis le début de l'affaire, les avocats de la défense soutenaient la thèse d'un «défaut de qualification de l'infraction» et, selon Me Emmanuelle Larrière, il était question d'«un débat purement juridique». «Il y a absence d'éléments qui caractériseraient le harcèlement», or, «c'est une infraction spécifique qui répond à un certain nombre de conditions», a-t-elle affirmé.

Les proches de Lucas avaient dénoncé des moqueries et des insultes à caractère homophobe dont le jeune garçon s'était dit victime de la part d'autres élèves de son collège. Sa mort a suscité une vive émotion : en février à Epinal plusieurs centaines de personnes avaient participé à une marche blanche en sa mémoire.