Colorado : le corps d’un randonneur disparu depuis des mois retrouvé dans les montagnes avec son chien en vie à ses côtés

Deux mois après sa disparition, à la suite d’une randonnée dans le Colorado, le corps d’un homme a été découvert. Son chien a été retrouvé, vivant, à ses côtés.

La loyauté de nos amis canins est sans faille et cela a été prouvé une fois de plus. Rich Moore, un homme âgé de 71 ans, était porté disparu depuis le mois d’août, alors qu’il était parti en randonnée, accompagné de son chien. Son corps a été retrouvé dans les montagnes du Colorado, avec contre toute attente… son Jack Russel, Finney, toujours en vie.

La famille de Rich Moore avait alerté les autorités le 19 août dernier, expliquant qu’ils n’avaient plus aucunes nouvelles depuis son départ pour l’un des sommets de la chaîne rocheuse du Colorado, aux États-Unis, le Blackhead Peak. Pour l’heure, la date et la cause de son décès sont toujours inconnus, mais l’on sait que son petit compagnon l’a accompagné jusqu’au bout.

L’inquiétude dès les premiers instants

Comme l’explique le Parisien, la découverte du corps remonte au 30 octobre dernier. Une information qui avait initialement été relayée par le magazine Denver Gazette, avant d’être repris par divers médias américains. Selon un communiqué de presse, le corps aurait été retrouvé par un chasseur, dans le bassin versant de Lower Blanco, à trois kilomètres du Blackhead Peak.

La disparition de Rich Moore avait été prise très au sérieux dès les premières heures suivant le signalement de sa famille. En plus de son âge avancé, Rich Moore n’était pas suffisamment équipé pour s’attaquer à cette montagne de plus de 3.000 mètres. D’après les autorités locales, celui-ci n’était paré que d’un sweat-shirt à capuche et n’avait pris avec lui ni eau, ni nourriture.

Depuis la triste découverte, Finney, le fidèle compagnon de Rich Moore a pu être immédiatement pris en charge par des équipes vétérinaires. Miraculeusement, son état de santé n’avait rien à déplorer. Depuis, il a pu être reconduit chez la famille de son maître.