Affaire Pierre Palmade : trois hommes suspectés d'avoir fourni de la drogue à l'humoriste jugés ce lundi

Trois hommes suspectés d'avoir fourni des stupéfiants à Pierre Palmade doivent comparaitre ce lundi 20 novembre devant le tribunal correctionnel de Melun, en Seine-et-Marne. L'humoriste avait provoqué un grave accident de la route, en février dernier, alors qu'il conduisait sous drogues.

Un premier procès dans l’affaire Palmade. Trois suspects, âgés de 21, 22 et 31 ans, sont jugés ce lundi en correctionnelle à Melun (Seine-et-Marne). Tous sont accusés d’avoir fourni des stupéfiants à l’humoriste à l’origine d’un grave accident de la route en février dernier.

Les suspects avaient été interpellés par des gendarmes de la brigade de recherches de Fontainebleau, en charge de l’enquête sur Pierre Palmade, et qui cherchaient à remonter la piste des fournisseurs de drogues.

Les trois prévenus, déjà connus de la justice pour des délits mineurs, sont poursuivis pour «transport, détention, et cession de stupéfiants». Ils encourent dix ans d’emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu'à 7,5 millions d'euros.

Alors qu'il conduisait sur une route départementale de Seine-et-Marne, le 10 février dernier, Pierre Palmade avait percuté un véhicule venant en face. L'accident avait fait trois blessés graves, un enfant de 6 ans, son père et une femme enceinte de six mois et demi qui a perdu l'enfant. L'humoriste, qui avait lui aussi été blessé, a par la suite avoué avoir conduit sous substances.

La date de son procès n’est en revanche pas encore connue mais pourrait avoir lieu dans le courant de l’année 2024. Pour le moment, Pierre Palmade reste en liberté surveillée en Gironde et est placé sous contrôle judiciaire.