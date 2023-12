Doubs : braquage avec séquestration dans une entreprise d'usinage de métaux précieux

Six personnes ont été séquestrées pendant le braquage des locaux de l'entreprise Cheval Frères près de Besançon. Des métaux précieux ont été dérobés et le préjudice est déjà évalué à hauteur de 300.000 euros.

Un événement qui a secoué les employés de l'entreprise Cheval Frères. Un braquage, au cours duquel six personnes ont été séquestrées, a eu lieu dans l'entreprise Cheval Frères à École-Valentin (Doubs), dans la nuit de jeudi à vendredi. Ce braquage a été perpétré par plusieurs hommes encagoulés et lourdement armés, ce jeudi, aux alentours de 21h40.

Spécialisée dans la fabrication de couronnes et de pochoirs pour des montres mécaniques haut de gamme, l'entreprise travaille avec des matériaux tels que l'acier, l'inox, la céramique et le titane. Si pour l’heure le montant du butin des braqueurs n’est pas précis, le préjudice est d’ores et déjà évalué à hauteur de 300.000 euros.

L'entreprise a immédiatement porté plainte, mobilisant la Section de recherche de Besançon et des techniciens de l'identification criminelle (TIC) pour mener l'enquête. Dans un contexte aussi choquant, une cellule psychologique a été mise en place ce vendredi 1ᵉʳ décembre, pour apporter un soutien psychologique aux 200 salariés de la société.