Procès de Monique Olivier : femme sous emprise ou manipulatrice ?

En 2008, des expertises psychologiques avaient été réalisées sur Monique Olivier, lui révélant un QI de 131 et la faisant ainsi passer pour une femme manipulatrice, consciente de l’atrocité des crimes commis par son ex-mari. Ce mardi 12 décembre était consacré à l’analyse de ces expertises, afin déceler son véritable profil psychologique, dans le cadre de son procès.

Le mystère plane sur Monique Olivier. Depuis ses premiers aveux au sujet de son implication dans plusieurs meurtres commis par son ex-mari, elle attise la curiosité et l’incompréhension. Comment une femme peut-elle être saine d’esprit en cautionnant et en participant à de telles horreurs ? Ces interrogations remettent fortement en cause son discours de femme soumise qu’elle prône depuis tant d’années.

Il s’agissait là du sujet au cœur de la séance de ce mardi 12 décembre, au procès de Monique Olivier, qui se tient à la cour d’assises des Hauts-de-Seine, à Nanterre. Cette journée était, en effet, consacrée aux expertises psychologiques de l’accusée.

«Monique Olivier est responsable de ses actes»

Au début de son incarcération, Monique Olivier a répondu à deux tests de QI. Les experts belges avaient fait une évaluation d’un quotient intellectuel de 95, contre 131 du côté des experts français. Une différence assez importante qui avait donné lieu à deux interprétations.

Avec 131 de QI, Monique Olivier passait pour une femme surdouée, en totale capacité de manipuler qui elle le souhaitait. Présente sur place, Noémie Schulz, journaliste au service police-justice de CNews, a rapporté que les conclusions belges avaient démontré, à l’inverse, une «personnalité assez passive et soumise», selon Gauthier Pirson, un psychologue belge qui a rencontré l’accusée cinq fois en 2004.

"A l’époque nos conclusions mettent en évidence une personnalité assez passive, soumise. Qui a un affect assez retenu voire inexistant. Elle est dans une dévalorisation systématique, une condamnation systématique de sa propre personnalité." #MoniqueOlivier — Noémie Schulz (@noemieschulz) December 12, 2023

Malgré l’incompréhension quant à la différence qui sépare les deux résultats obtenus, Gauthier Pirson a rappelé que le rôle des experts reste bien de définir une personnalité en fonction d’éléments concrets et scientifiques. D’autre part, il n’y a pour lui aucun doute. Monique Olivier est pleinement responsable de ses actes, en mettant plus à l’évidence une notion de soumission qui n’irait pas jusqu’à l’emprise.

G. Pirson "La notion d’emprise pourrait tendre à la déresponsabiliser, or #MoniqueOlivier est responsable. Il n’y a pas d’équivoque possible, elle est responsable de ses actes. Je mettrais plus en évidence la notion de soumission, qui ne va pas jusqu’à l’emprise." — Noémie Schulz (@noemieschulz) December 12, 2023

Selon l'expert belge, tous les éléments amènent donc à une unique conclusion, Monique Olivier est plus «manipulable que manipulatrice».

Une personnalité forgée par ses expériences passées

Également appelé à témoigner, Philippe Herbelot, un expert français ayant rencontré Monique Olivier en 2005, a expliqué que peu importe le résultat du QI de l’accusée, «on ne peut feindre une intelligence supérieure. Quand un individu n’a plus les moyens de répondre, il s’arrête». Pour lui, il est évident que l’ex-femme de Michel Fourniret possède un potentiel intellectuel élevé, mais qu’elle ne s’en est tout simplement jamais servie.

Ainsi, l’expert français amène une tout autre hypothèse pour expliquer les comportements et le profil psychologique de Monique Olivier. Ce seraient ses expériences qui auraient façonné la femme dépendante d’affection et d’attention, qu’elle est ensuite devenue.

Entre une enfance et une adolescence marquée par l’absence d’amour de ses deux parents ou encore l’échec scolaire, ce n’est qu’à l’âge adulte qu’elle a cherché «de quoi compenser ses carences». Seulement, après deux histoires d'amour traumatisantes, avant de faire la rencontre de Michel Fourniret, Monique Olivier ne serait arrivée qu’à une solution, «c’est en se soumettant que l’on devient une femme».

"Hélas, il devient violent, elle le fuit.



Pour #MoniqueOlivier, se constitue une équation : le statut de femme qu’elle cherche à acquérir passe nécessairement par la soumission, la passivité, l’acceptation de maltraitance." — Noémie Schulz (@noemieschulz) December 12, 2023

D’autre part, un autre point a été soulevé. Son besoin d’attention, lié aux manques dont elle a souffert plus jeune, l’auraient totalement dépourvue d’empathie et de sentiment maternel. «L’enfance ne l’intéresse pas», a déclaré Philippe Herbelot. Ainsi Monique Olivier n’aurait jamais éprouvé de sentiment d’amour et ne se serait mise en relation avec Michel Fourniret que pour la stabilité qu’il pouvait lui offrir, acceptant ainsi les actes les plus inhumains.