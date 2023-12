Yvelines : Alexandre Letellier, gardien du PSG, victime d’un violent home-jacking avec sa femme et ses enfants

Le gardien du PSG Alexandre Letellier a été victime d'un home-jacking dans la nuit de lundi à mardi à son domicile d'Hardricourt dans les Yvelines. Trois individus ont été interpellés.

Une nuit d’horreur pour l’un des gardiens du PSG et sa famille. Dans la nuit de lundi à mardi, Alexandre Letellier a été victime d’un home-jacking alors qu’il se trouvait avec sa femme et ses deux enfants à leur domicile, à Hardricourt (Yvelines), a appris CNEWS d’une source policière.

En pleine nuit, vers 2h du matin, quatre individus ont pénétré dans la maison, déclenchant l’alarme. La famille a aussitôt alerté la police.

La femme frappée

Les malfaiteurs ont toutefois eu le temps de réunir le couple et les deux enfants âgés de 2 et 6 ans dans la même pièce, les menaçant avec un couteau pour qu’ils donnent de l’argent et des bijoux.

L’un des individus a même asséné un coup de poing à la femme du footballeur, alors qu’elle portait dans ses bras le plus jeune des petits.

Arrivée sur les lieux, la police a interpellé trois des quatre individus. Deux sont nés en 2007 et le troisième est né en 2002. Le quatrième est toujours en fuite.

Les joueurs de football sont régulièrement visés par les cambrioleurs. Cet été, un autre gardien du club de la capitale, Gianluigi Donnarumma, avait déjà été victime d’un home-jacking à son domicile parisien. Le joueur et sa compagne avaient été ligotés sous la menace d’une arme.