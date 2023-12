Angleterre : un international français victime d’un home-jacking

L’international français Kurt Zouma a été victime, samedi, d’un home-jacking à la veille du match de Premier League contre Crystal Palace. Et le club de West Ham a promis une récompense aux personnes susceptibles de fournir des informations sur les malfrats.

West Ham avait évoqué des «raisons personnelles» pour justifier son absence. Mais si Kurt Zouma n’a pas participé, dimanche, au match de Premier League entre West Ham et Crystal Palace (1-1), c’est parce qu’il a été victime, la veille au soir, d’un home-jacking. Alors qu’il se trouvait à son domicile avec sa famille, des individus armés ont réussi à pénétrer à l’intérieur aux alentours de 23h et ont complétement saccagé la maison du défenseur tricolore, située dans un quartier huppé.

Les malfaiteurs auraient également mis la main sur des bijoux, notamment des montres de luxe, et de l’argent en espèces avant de prendre la fuite. Le butin total serait estimé à près de 120.000 euros, selon The Sun. «Il s’agissait d’une attaque extrêmement inquiétante qui a traumatisé Kurt et sa famille», a confié une source citée par le média britannique. «Kurt et sa famille ont vécu une horrible épreuve et ont toujours du mal à parler de ce qui s’est passé», a-t-elle ajouté.

West Ham United has offered a £25,000 reward for information leading to the arrest and successful prosecution of burglars who broke into defender Kurt Zouma’s home on the eve of the Club’s Premier League fixture against Crystal Palace this past weekend.





Heureusement, Kurt Zouma, marié et père de quatre enfants, et ses proches n’ont pas été gravement blessés dans ce cambriolage. Et le joueur de West Ham, toujours sous le choc au point d’envisager de déménager, a reçu le soutien de son club. La formation anglaise a même décidé d’offrir une récompense de près de 30.000 euros à toutes personnes qui fourniraient des informations permettant de retrouver les malfrats.

«West Ham United offre une récompense de 25 000 £ (30.000 euros) pour toute information menant à l'arrestation et à la poursuite des cambrioleurs qui sont entrés par effraction dans la maison du défenseur Kurt Zouma à la veille du match de Premier League du club contre Crystal Palace ce week-end», a écrit le club dans un communiqué. «Voir quelqu’un s’introduire par effraction dans votre maison est une expérience terrifiante et j’espère que cette récompense aidera à traduire ces individus en justice et à empêcher d’autres de vivre une épreuve similaire», a indiqué, de son côté, le co-président de West Ham David Sullivan. Une enquête a également été ouverte.