PSG : l’arrivée d’une première recrue au mercato d’hiver est-elle bientôt bouclée ?

Alors que le mercato d’hiver ouvrira ses porte le 1er janvier, le PSG serait sur le point de finaliser l’arrivée d’une première recrue avec le jeune défenseur brésilien Lucas Beraldo (20 ans), selon Foot Mercato.

Le PSG n’a pas traîné. Désireux de se renforcer durant le mercato, qui ouvrira ses portes le 1er janvier, notamment dans le secteur défensif, le club de la capitale serait tout proche de boucler l’arrivée d’une première recrue avec Lucas Beraldo, selon Foot Mercato. Un accord serait sur le point d’être trouvé avec le jeune défenseur central brésilien de Sao Paolo (20 ans). Son agent devrait se rendre à Paris dans les prochains jours pour régler les derniers détails et finaliser sa signature avec le champion de France. Il pourrait même passer sa visite médicale la prochaine semaine. Le coût de son transfert est estimé à 20 millions d’euros, plus cinq millions d’euros de bonus.

Malgré son jeune âge, Lucas Beraldo est déjà doté d’une solide expérience. International brésilien avec les -20 ans, le gaucher a remporté la Coupe du Brésil cette année avec Sao Paolo, et a disputé 47 rencontres toutes compétitions confondues, au cours de la saison qui vient tout juste de s’achever. Et son arrivée dans les rangs du PSG devrait permettre de faire souffler de temps en temps Milan Skriniar et Marquinhos durant la 2e partie de saison, qui s’annonce chargée avec notamment le 8e de finale de la Ligue des champions contre la Real Sociedad.

Mais Lucas Beraldo pourrait ne pas être le seul Brésilien à poser ses valises à Paris en janvier. Les dirigeants parisiens suivent toujours avec attention Gabriel Moscardo (18 ans), qui aurait déjà donné son accord pour rejoindre le club de capitale. Une première offre de 22 millions d’euros aurait déjà été envoyée aux Corinthians pour le milieu de terrain et les négociations se poursuivent pour trouver un terrain d’entente. Mais elles sont en bonne voie avec seulement quelques détails à régler. Tout porte donc à croire que le mercato d’hiver du PSG avance bien et qu’il pourrait prendre un fort accent brésilien.