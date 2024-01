Berlin : les places de la ville devenues des champs de bataille le soir du Nouvel An

Des émeutes ont éclaté pendant la nuit du nouvel an dans les rues de Berlin. Une quinzaine de policiers ont été attaqués à coup de pétards et de jets de bouteilles.

À Berlin, les places de la capitale allemande sont devenues de véritables champs de bataille. La soirée du nouvel an a été émaillée de nombreux incidents dans la ville, où l’on compte plus de 230 interpellations et une quinzaine de blessés parmi les forces de l'ordre, a indiqué ce lundi matin la police locale.

Les forces de l'ordre et les services de secours ont été attaqués à divers endroits de la capitale allemande avec «des ustensiles de pyrotechnie, des tirs à blanc et jets de bouteille», a précisé la police sur X (anciennement twitter).

Les zones situées devant l'Hôtel de Ville, près de l'Alexanderplatz, sont devenues, l'espace d'une soirée, le théâtre de bombardements. Environ 500 personnes, la plupart jeunes, se sont mises à lancer des pétards sur la place. Lorsque la police a voulu disperser la foule, un groupe d'environ 200 personnes leur a tiré dessus avec des pièces pyrotechniques.

Un mort à Coblence

À Neukölln, dans l'un des arrondissements de la capitale, la police a évité le pire. Des agents ont déterré une cachette de cocktails Molotov, prêts à être utilisés. Les morceaux de tissu se trouvaient déjà dans les bouteilles d’alcool.

La clinique de Berlin compte une dizaine de victimes de pétard, dont certaines avec de graves amputations.

A Cologne, la police a été mobilisée plus sérieusement. Dimanche, trois islamistes présumés ont été soupçonnés d'avoir envisagé un attentat visant la cathédrale de la ville, à l'aide d'une voiture.

À Coblence, un jeune homme est mort à cause d’une explosion de pétards. Les mesures de réanimation mises en œuvre immédiatement n'ont pas suffi. La police de Coblence enquête actuellement.