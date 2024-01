Le ciel de Berlin traversé par une impressionnante météorite (vidéo)

Le ciel de Berlin a été témoin d’un spectacle comme on en voit rarement. Dans la nuit de samedi à dimanche, une météorite s’est écrasée près de la capitale allemande, pour le plaisir des internautes.

Un spectacle rarissime dans le ciel berlinois. Dans la nuit de samedi à dimanche, une météorite s’est écrasée sur la Terre près de Berlin en Allemagne. Ce moment rare a été largement partagé sur les réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur des internautes. Le corps céleste a également été aperçu à Leipzig et à Prague, en République tchèque.

Le scientifique Michael Aye, qui avait été conseillé par ses collègues, a parfaitement capté ces images spectaculaires. Sur X (anciennement Twitter), il a diffusé une vidéo sur laquelle on peut apercevoir une boule lumineuse traverser le ciel de Berlin. «Grâce à mes collègues d'Allplanets, je savais quand et où regarder si une météorite descendait sur Berlin», s’est réjouit le scientifique sur la plateforme. En revanche, sur la vidéo publiée par Michael Aye, aucune détonation n’a été entendue. Or, avec des corps célestes entrants, cela arrive généralement.

Thanks to my wonderful colleague @allplanets I knew where and when to look for a #meteor coming down over #Berlin tonight. Here's the video! pic.twitter.com/kBhGz6Ahir

— Michael Aye (@[email protected]) (@michaelaye) January 21, 2024