Mort d’un influenceur pendant un orgasme : ses amis l’enterrent dans le jardin

Porté disparu depuis le 25 décembre dernier, l’influenceur brésilien Carlos Henrique Medeiros, 26 ans, a été retrouvé mort le 31. Son corps avait été enterré dans le jardin des amis où il passait le réveillon. Ces derniers affirment qu’il aurait succombé à une overdose en plein orgasme.

Une fin particulièrement tragique. Suivi par plus d’1,75 millions d’abonnés sur YouTube, l’influenceur brésilien Carlos Henrique Medeiros, 26 ans, était porté disparu depuis le 25 décembre dernier. C’est sa sœur aînée, Cristiane Aparecida Medeiros, inquiète de ne plus avoir de nouvelles de son frère, qui a été la première à alerter les autorités. Le corps du jeune homme a finalement été retrouvé le 31 décembre, enterré dans l’arrière-cour de la maison d’un couple d’amis avec lesquels il avait passé le réveillon de Noël dans la banlieue de Sao Paulo, précise le site brésilien de CNN.

Ce lieu a été la première piste étudiée par les enquêteurs, Carlos Henrique Medeiros ayant indiqué à sa sœur qu’il y dînerait le jour de Noël. Interrogé, le couple d’amis a affirmé dans un premier temps que l’influenceur avait quitté leur propriété vers 2 heures du matin. La famille du jeune homme a tenté de retrouver sa trace dans les hôpitaux et dans les bois, jusqu’à ce qu’une personne ayant rendu visite au couple pendant les vacances remarque «un tas de saletés» dans la maison du couple. «Ils sont allés sur place et ont remarqué le t-shirt de mon frère sous un amas de terre. Ils ont appelé la police, qui s’est rendue sur place, et a déterré son corps», précise la sœur.

Une autopsie va être mener

Le couple propriétaire de la maison - Renan José, 28 ans, et Carolline Mello, 24 ans et enceinte - a été accusé d’avoir enterré le corps d’Henrique Medeiros. Selon sa version des faits, ce dernier aurait pris de la drogue au cours de la soirée avant de décéder d’une overdose. Pris de panique, les deux hôtes auraient alors décidé de l’enterrer dans l’arrière-cour. «Il aurait fait une overdose alors qu’il faisait l’amour avec la sœur de son amie (Caroline Mello, ndlr) dans la salle de bains. Au moment où il avait un orgasme, il se serait senti mal, avant de mourir. C’est ce que les suspects disent», a déclaré un porte-parole du commissariat d’Itapecerica da Serra au site brésilien Metropoles.

Une autopsie va être menée afin de déterminer les causes exactes du décès. La police précise toutefois qu’aucune blessure par arme blanche, par arme à feu, ou par strangulation, n’a été constatée sur le cadavre. «S’il s’agit d’une mort accidentelle, le couple sera poursuivi pour dissimulation de corps. S’il y a des preuves qu’il s’agit d’un meurtre, ils seront poursuivis pour homicide», précise le chef de la police locale.

Pour la sœur de Carlos Henrique Medeiros, l’histoire de l’overdose ne tient pas la route. «S’il est vraiment tombé malade comme ils disent, pourquoi ne pas avoir appelé une ambulance pour lui venir en aide ?», s’interroge-t-elle selon le New York Post.