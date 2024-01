Meurtre de Caroline Marcel : un suspect mis en examen et placé en détention 15 ans après les faits

Il y a 15 ans, le meurtre de Caroline Marcel, tuée pendant son jogging à Olivet (Loiret), avait défrayé la chronique. Alors que cette affaire était restée irrésolue, un homme a été mis en examen et placé en détention provisoire, ce samedi 20 janvier. Il pourrait bien être le meurtrier de cette femme de 45 ans.

Un «cold-case» bientôt élucidé ? Ce samedi 20 janvier, un homme a été mis en examen et placé en détention provisoire, soupçonné d'être le meurtrier de Caroline Marcel, une joggeuse de 45 tuée à Olivet, une commune proche d'Orléans (Loiret), en 2008.

Pendant son interrogatoire de première comparution, le principal suspect a souhaité «gardé le silence», a précisé le parquet de Nanterre dans un communiqué. Il avait 18 ans au moment des faits.

«Une nouvelle exploitation des scellés»

Alors que l'enquête n'avait jamais permis de déterminer un suspect, le dossier a été transmis en juin 2022 au parquet de Nanterre, spécialisé dans les dossiers anciens non résolus, les «cold-case». C'est «une nouvelle exploitation des scellés» qui «a permis l'identification d'un profil génétique sur la clé de la voiture» de la victime, âgée de 45 ans, a détaillé le parquet.

Pour rappel, le corps de Caroline Marcel, une femme de 45 ans, divorcée et vivant seule avec sa fille âgée d'une dizaine d'années, avait été retrouvée dans la rivière du Loiret. Son ex-mari avait signalé sa disparition alors qu'elle n'était pas rentrée de son jogging d'après dîner. De même, elle n'était pas venue chrecher sa fille à l'école.

Des liens encore inconnues

En 2008, la procureure de la République d'Orléans, Isabelle Toulemonde, avait déclaré que la quadragénaire était «morte par strangulation et étouffement avant d'être placée dans l'eau». Avant de détailler : «Elle a été plaquée au sol, étouffé par derrière, mais pas à main nue». Le corps de Caroline Marcel présentait une plaie au crâne et de nombreuses ecchymoses, laissant imaginer qu'elle s'est débattue avec son agresseur.

Plusieurs personnes avaient été interpellées et soupçonnées d'être en lien avec ce meurtre, notamment son compagnon, avec qui elle était en train de se séparer. L'arrestation d'un homme, dont l'identité et surtout le lien avec Caroline Marcel sont encore inconnus, pourrait ainsi permettre de clore une enquête vieille de plus de 15 ans.