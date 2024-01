Marseille : le policier marchand de sommeil condamné à cinq ans de prison

Un ancien policier a été condamné ce mercredi à cinq ans de prison, 75.000 euros d’amende et 300.000 euros de dommages et intérêts pour avoir loué des taudis à des personnes vulnérables à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Un condamnation «exemplaire» ont affirmé les parties civiles. Gérard Gallas, ancien policier, a été condamné ce mercredi à cinq ans de prison dont quatre ferme, par le tribunal correctionnel de Marseille, pour avoir loué des taudis à des personnes en situation de vulnérabilité à Marseille.

Le prévenu, âgé de 50 ans, louait une centaine de logements insalubres à des demandeurs d’asile ou des étrangers en situation irrégulière, dont des familles avec enfants. Les logerments, parfois aménagés dans des caves, étaient loués jusqu’à 600 euros par mois.

En plus des cinq ans d’emprisonnement, le prévenu a été condamné à 75.000 euros d’amende et 300.000 euros de dommages et intérêts. Par ailleurs, le tribunal correctionnel de Marseille a également ordonné la confiscation de deux immeubles et de 220.000 euros saisis sur une assurance-vie.

Le prévenu était absent à la lecture du délibéré, puisqu’il a été hospitalisé après avoir été placé en détention dans un autre dossier. Le parquet d’Aix-en-Provence a expliqué qu’il avait été écroué le 17 janvier dernier pour viols et violences habituelles sur conjoint ayant entrainé une infirmité permanente.