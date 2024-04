« J’étais tremblante » : une femme en Floride se retrouve nez à nez avec un alligator de plus de 2 mètres dans sa maison

Un alligator de plus de 2 mètres de long a pénétré dans une maison de Floride, aux États-Unis. La propriétaire, tombée nez à nez avec l’animal, s’est empressée de composer le 911 avant que ne se passe un drame.

Une intrusion fortuite. Jeudi 28 mars, un alligator s’est introduit dans la maison de Mary Hollenback, à Venice, en Floride, aux États-Unis. Selon la chaîne de télévision Fox 13 Tampa Bay, la propriétaire de l’habitation a trouvé le reptile, qui faisait plus de 2 mètres de long, après avoir entendu des coups à sa porte.

«J’ai pensé que c’était quelqu’un d’autre qui ne vivait pas ici et qui essayait d’entrer dans la mauvaise maison», s’est souvenue Mary Hollenback. Après avoir entendu des coups contre la porte de l’habitation, elle s’est levée de son canapé pour aller voir ce qu'il se passait. C’est à ce moment-là qu’elle s’est retrouvée face à l’alligator. L’impressionnant reptile s’était frayé un chemin à travers une porte battante moustiquaire, fermée par un aimant. «J'étais tremblante», a expliqué l’Américaine.

Plus de peur que de mal

«Oh mon Dieu, j’ai un alligator dans ma maison, comment vais-je m’en débarrasser ?», s’est demandé Mary Hollenback, alors qu’elle était nez à nez avec l’animal. Après avoir repris ses esprits, elle est sortie pour contacter le numéro d’urgence américain, le 911. Frustré d’être coincé dans la cuisine selon elle, le reptile «sifflait comme un serpent».

«L’alligator était dans la maison depuis un peu plus d’une heure quand tout le monde est arrivé et s’est préparé à l’extraire», a-t-elle raconté. Les adjoints du bureau du shérif du comté de Sarasota et les agents de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) se sont occupés d’extraire l’alligator de l’habitation, qui mesurait 2,4 mètres.