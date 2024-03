«Hurricane shot» : elle gifle ses clients en leur servant de l'alcool, les vidéos de cette barmaid deviennent virales

Dans le sud de la Floride, aux Etats-Unis, les amateurs de fêtes ont choisi le bar Backyard Fort Lauderdale pour leurs «soirées folles». Le but est de rencontrer Aiyana Callas, une barmaid âgée de 26 ans qui sert des «Hurricane Shot» à 30 dollars en giflant ses clients.

Un shot, une baffe. Autres que Disney, la Nasa et les bagels, les Etats-Unis sont connus pour leurs fêtes et leurs soirées étudiantes. Mais depuis quelque temps, les vacanciers ont choisi le bar Backyard Fort Laudredale, situé dans le sud de Floride, pour passer leurs nuits festives. Le but ? Rencontrer une certaine Aiyana Callas, 26 ans.

En effet, cette barmaid, suivie par plus de 11.700 abonnés sur Instagram, sert des «Hurricane Shots» (des shots ouragans en français) pour 30 dollars, soit un peu plus de 27 euros, tous les soirs durant les périodes printanières et estivales.

Concrètement, lorsqu’ils rencontrent Aiyana, les fêtards prennent un verre d’alcool dans la bouche de la barmaid. Cette dernière leur verse alors un pichet d’eau en pleine face avant de… les gifler. En revanche, les participants doivent donner leur accord avant de se faire claquer.

Par ailleurs, Aiyana Callas assure, à son tour, qu’elle ne frappe pas ses clients très fort. «Je suis une artiste à 100 % et je suis très douée pour faire croire que je les gifle aussi fort que possible. Mais je ne les frappe absolument pas aussi fort que je le peux», a réagi celle qui devient de plus en plus célèbre dans cet Etat américain du «Sunshine State».

En moyenne, Aiyana Callas sert entre 150 et 200 shots par nuit. Bien que le concept existait déjà, la barmaid l’a adapté à sa façon en rajoutant ses mouvements acrobatiques et son style vestimentaire, rendant ce moment «instagrammable» pour les clients.

«Ils pensent que c'est divertissant, que c'est drôle, que c'est une expérience», a commenté Aiyana Callas. «C'est vraiment de la bonne humeur», a-t-elle ajouté.