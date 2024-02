Strasbourg : ils louent un Airbnb et y découvrent un cadavre

Les locataires d’un Airbnb ont découvert le cadavre d’un homme d’une quarantaine d’années en prenant possession de leur logement temporaire, situé en banlieue de Strasbourg (Bas-Rhin).

Macabre découverte. Des locataires d’un Airbnb situé à Hoenheim, en banlieue de Strasbourg (Bas-Rhin) ont découvert un cadavre en prenant possession du logement ce samedi 10 février, a indiqué une source judiciaire.

C’est en entrant dans l’appartement qu’ils ont découvert le corps sans vie d’un homme âgé d’une quarantaine d’années, visiblement un ami du propriétaire.

Selon les informations des Dernières nouvelles d’Alsace, une seule personne était en possession des clés de l’appartement, et cette dernière est née en 1975. Elle était chargée de ranger le logement entre les différentes locations à la place du propriétaire.

Même si le décès semble être de cause naturelle, une enquête a été ouverte pour déterminer la cause exacte, et une autopsie sera pratiquée dans les prochains jours.