Gérald Darmanin accusé de viol : la Cour de cassation valide le non-lieu en faveur du ministre de l'Intérieur

Gérald Darmanin est définitivement blanchi. La Cour de Cassation a validé, ce mercredi 14 février, le non-lieu en faveur de l'actuel ministre de l'Intérieur, dans l'enquête pour viol qui le visait depuis 2020. Il avait déjà bénéficié d’un non-lieu dans cette affaire en juillet 2022.

Le dossier est clos pour le patron de la place Beauvau. La Cour de cassation a rejeté, ce mercredi 14 février, le pourvoi de Sophie Patterson-Spatz déposé contre le non-lieu dont a bénéficié Gérald Darmanin dans l'enquête pour viol qui le visait depuis 2020.

La Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire du pays, a donc validé le non-lieu en faveur de l'actuel ministre de l'Intérieur.

Sophie Spatz-Patterson, la femme qui l'accuse de viol en 2009, avait déposé son pourvoi en cassation en janvier 2023, à la suite du non-lieu de Gérald Darmanin en première instance et en appel.

Après des enquêtes classées trois fois et des démêlés procéduraux, la plaignante avait obtenu en 2020 la désignation d'une juge d'instruction. De son côté, Gérald Darmanin avait toujours contesté les accusations, et n'avait pas été mis en examen. La magistrate avait rendu un non-lieu en 2022, confirmé en appel en 2023.

Il s’agissait, là, de la dernière étape pour Gérald Darmanin d’être définitivement blanchi. La Cour de cassation ayant estimé que le pourvoi déposé par Sophie Patterson-Spartz n’est pas admissible, le dossier est définitivement clos.

Les faits dénoncés par Sophie Patterson-Spartz, aujourd'hui âgée d'une cinquantaine d'années, se seraient déroulés lorsqu'elle avait demandé au ministre, chargé à l'époque de mission au service des affaires juridiques de l'UMP, ancêtre de LR, un soutien pour la révision d'une condamnation de 2005 pour chantage et appels malveillants à l'égard d'un ex-compagnon.

Une plainte déposée en 2017

Selon les déclarations de la plaignante, Gérald Darmanin l’aurait alors invitée quelques jours plus tard à dîner, puis aurait insisté pour qu'elle l'accompagne notamment dans un hôtel, lui faisant miroiter son possible appui, via une lettre qu'il s'engageait à rédiger auprès de la Chancellerie.

Pour sa part, le ministre de l’Intérieur a reconnu avoir eu une relation sexuelle avec Sophie Patterson-Spartz affirmant avoir «cédé aux charmes» d'une plaignante «entreprenante».

Mais, ce n’est qu’en 2017 que Sophie Patterson-Spatz a décidé de raconter aux autorités ce qu’elle aurait vécu après avoir «suffoqué» toutes ces années. C'est lorsqu'elle a vu Gérald Darmanin rejoindre le gouvernement d’Edouard Philippe cette même année qu'elle a décidé de porter plainte pour viol.