Saint-Valentin : un policier se déguise en ours mignon pour piéger des dealers

Lors d’une opération aux allures romantiques, une brigade de la police péruvienne a arrêté des trafiquantes de drogue appartenant à un gang, avec l'aide d'un agent déguisé en ours en peluche.

Dans une opération aussi mignonne qu'audacieuse, une brigade de la police péruvienne a utilisé la ruse de la Saint-Valentin pour arrêter deux femmes membres d'un gang de trafiquants de drogue à Lima. La veille de la fête des amoureux, des agents infiltrés ont découvert que ces femmes vendaient de la pâte de cocaïne et de la marijuana dans une maison du quartier de San Martin de Porres, dans le nord de la capitale péruvienne.

Ce qui a rendu cette descente encore plus insolite, c'est la participation d'un policier déguisé en ours en peluche. Le colonel Walter Palomino, chef de brigade de la police nationale, a expliqué à l'AFP que cet agent, vêtu d'un costume d'ours orange et tenant un ballon rouge avec une pancarte «vous êtes ma raison de sourire», s'est agenouillé devant la maison des trafiquants.

Une opération surprise

L'officier en costume de peluche a attendu qu'une des femmes sorte de la maison, puis elle a été arrêtée avec l'aide des autres agents. Une fois cette arrestation réalisée, les forces de l'ordre sont entrées dans la maison pour appréhender la seconde suspecte.

«C'était une opération surprise pour elles afin de marquer le jour de l'amour», a déclaré le sous-officier déguisé à l'AFP.

Cette méthode peu conventionnelle fait partie d'une série d'opérations de la police péruvienne visant à piéger les criminels en utilisant des déguisements et en lançant des actions à des dates spéciales.

le pérou, grand producteur de cocaïne

Les deux femmes arrêtées, une mère et sa fille, appartiennent au gang «Las tramposas de la droga» (les tricheuses de la drogue), selon la police. Des centaines de paquets de drogue ont été saisis à leur domicile lors de cette opération.

En 2023, les autorités péruviennes ont saisi 21,5 tonnes de cocaïne et démantelé 119 réseaux criminels liés au trafic de drogue, selon le ministère de l'Intérieur. Le Pérou est l'un des plus grands producteurs de cocaïne au monde, avec environ 400 tonnes produites chaque année, selon les données officielles.

Le trafic de drogue reste un défi majeur pour les autorités péruviennes, qui continuent à intensifier leurs efforts pour lutter contre ce fléau.