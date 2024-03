Voici les 5 villes d’Europe où les traces de cocaïne sont les plus nombreuses dans les eaux usées

Une étude de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, basée sur l’analyse des eaux usées récoltées dans des égouts, permet de se rendre de compte de la surconsommation de cocaïne dans certaines grandes villes européennes. Voici celles où cette drogue est la plus répandue.

Dans ces lieux, la cocaïne est extrêmement présente. Une étude de l’Observatoire des drogues et des toxicomanies a analysé, l’an dernier, les eaux usées de 88 villes de 23 pays de l’Union européenne, et de Turquie, afin d’y détecter la présence d’un certain nombre de drogues illicites, dont la cocaïne. Le point sur les 5 villes où cette drogue est la plus présente.

Anvers

Une triste première place. Selon cette étude, en 2023, 1.722 milligrammes de cocaïne ont été détectés en moyenne par jour pour 1.000 habitants dans les égouts de la ville d’Anvers (Belgique).

Le port de la municipalité flamande est connu pour être la principale porte d’entrée de la cocaïne en Europe. Chaque année depuis 2017, les saisies ne cessent d’augmenter. En 2023, 116 tonnes ont d’ailleurs été captés par les forces de l’ordre, un record.

Amsterdam

La capitale néerlandaise figure en deuxième position de ce classement, assez loin derrière Anvers, avec 1.210 milligrammes de cocaïne relevés par jour pour 1.000 habitants. Dans sa lutte contre le «tourisme festif», qui augmente la consommation de drogue, la ville d’Amsterdam a lancé une nouvelle campagne visant à montrer «les dangers» de l’usage de la cocaïne.

Zurich

Avec 1.023 milligrammes de cocaïne par jour pour 1.000 habitants, Zurich prend la dernière place de ce podium. En décembre dernier, la police a notamment arrêté deux mules (deux personnes transportant de la drogue, NDLR) à l’aéroport et saisi environ 21 kilogrammes de cocaïne. Les deux personnes étaient originaires de Tanzanie et arrivaient d’Afrique du Sud pour faire entrer de la drogue en Europe.

Barcelone

La capitale catalane, à l’image d’Amsterdam, est marquée par le fléau du «tourisme festif». Ainsi, selon l’étude, 619 milligrammes de cocaïne ont été détectés par jour et pour 1.000 habitants. Certains trafics sont notamment liés à la France.

En décembre dernier, les gendarmes de la section de recherches de Toulouse ont déclenché une vaste opération de démantèlement. Vingt personnes ont été interpellées dans la Ville Rose, dont deux qui rentraient d’Espagne avec 8 kilos de cocaïne.

Paris

Selon l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, 616 milligrammes de cocaïne sont relevés par jour et pour 1.000 habitants à Paris. Si le projet est d’ampleur nationale la capitale française est une des villes phares de l’opération «place nette» qui a pour but de lutter contre le trafic de drogue.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a assuré que les forces de l’ordre ne «lâcheraient rien» pour endiguer le fléau de la drogue.